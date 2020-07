Van der Voort verliest van Durrant en is uitgeschakeld op World Matchplay

MILTON KEYNES - Er is een einde gekomen aan het verrassende toernooi van Vincent van der Voort. De darter uit Purmerend moest na een spannende wedstrijd zijn meerdere erkennen in Glen Durrant. De Brit won met 18-16 van de Noord-Hollander en staat in de halve finale van de World Matchplay.

Pro Shots/Michael Bulder

Durrant komt in de halve finale Dimitri van den Bergh tegen. De Belg won eerder op de avond met 16-12 van Adrian Lewis. De nederlaag was voor Van der Voort extra pijnlijk omdat hij een groot deel van de wedstrijd een ruime voorsprong had. Hij leidde eerst met 4-1 en later zelfs met 10-5. Het ging langzaam mis bij een stand van 12-8. Durrant kwam terug tot 14-14, dwong een tiebreak af en bleek daarin sterker. Tekst gaat verder onder de tweet

Primeur Van der Voort had met een plek bij de laatste vier voor een primeur kunnen zorgen. Nu bleef hij steken op een evenaring van zijn beste prestatie. De Noord-Hollander strandde in 2009 ook in de kwartfinales.