Jeugd springt gat in de lucht: toch nog polderse kermis

ANNA PAULOWNA - Anna Paulowna krijgt toch nog een polderse kermis. De coronacrisis leek roet in het eten te gooien en pas afgelopen week is toestemming gegeven. Nu is het snel opbouwen en alleen dat al zorg voor blije gezichten in het dorp. "Ik sprong echt een gat in de lucht."

De kermis begint pas op zaterdag, maar Jens, Max en Tijs staan al te trappelen van ongeduld bij de City Hopper. "Het is onze favoriete attractie", vertelt Max. Tijs: "Ik ben ee nkermisiemand, dus ik ben wel blij dat het doorgaat." En dat vindt Jens ook. "Het was al niet leuk dat het eerst niet door zou gaan, want er was al van alles afgelast. Ik ben best wel blij dat het minder wordt met corona."

Niet alleen blije gezichten bij de kinderen, ook de kermisexploitanten halen opgelucht adem. Angela Braak staat onder meer met een snoepkraam: "We zijn heel blij. Dit is nu mijn tweede kermis, afgelopen week stonden we in Oudorp. Mensen zijn dankbaar. Ze gaven fooi, zeiden: 'Laat maar zitten, we zijn er om jullie te steunen'. Het was echt hartverwarmend."

De polderse kermis moet als gevolg van de coronamaatregelen wel flink inleveren, want de traditionele grote kroegsfeesten zijn verboden. Dat is wel even slikken, vindt Carlijn Smit: "Het is toch een feest waar iedereen naar uitkijkt. Ik ben zwanger dus ik zou toch niet meedoen, maar het is wel anders dan anders. Ik denk dat het voor de kinderen al onwijs leuk is dat de attracties er zijn."

De kermis in Anna Paulowna duurt tot en met 28 juli. Hippolytushoef volgt op 30 juli en in Wieringerwerf start de kermis op 7 augustus. Den Oever is op 28 augustus aan de beurt.