IJmondse cockatoo is kijkcijferkanon: "Harley gaat de hele wereld over"

IJMOND - De papegaai cockatoo van Anja en Jos van Velzen mag een absoluut kijkcijferkanon worden genoemd. De YouTube-video's van hun markante vogel Harley gaan al jaren de hele wereld over en zijn miljoenen keren bekeken. "Dit hadden we nooit verwacht."

Het eerste filmpje plaatst Anja in 2015, de titel luidt: 'Harley my funny cockatoo' . Het blijkt een hit met inmiddels 6,5 miljoen kijkers. De vogel laat zich in de video luidkeels horen door te schreeuwen in plastic bekertjes. "Dat het zo'n vlucht zou nemen hadden we natuurlijk nooit kunnen denken. Er is zelfs al eens een Engelse journalist overgekomen om ons te interviewen hierover, Harley gaat met de video's de hele wereld over", aldus de trotse Anja.

In 2008 werd Harley in huis gehaald. Een verjaardagscadeau van Anja voor haar man Jos als hij vijftig wordt. Maar de gift bleek ook al snel een lucratieve inkomstenbron. Door de opgebouwde sterrenstatus van Harley op social media, verdienen ze door de reclame-inkomsten duizenden euro's. "Er is zelfs iemand uit Dubai geweest die onlangs een bod van 50.000 euro heeft gedaan", vertelt Anja, die niet twijfelde. Met een lach: "Harley is als een kleinkind voor ons, maar dan in een verenpak."

Genieten

Bijna dagelijks plaatsen ze wel een video op onder meer hun Facebookpagina. "Waar dit gaat eindigen? Ik heb geen idee. Het is ook niet zo belangrijk, we doen dit vooral voor ons plezier. Als het een verplichting zou gaan worden dan haken we af hoor. We willen er vooral van blijven genieten", zo besluit ze.