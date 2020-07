Afval als grondstof: Met een boot van shampooflessen wil deze Horinees iedereen inspireren

HOORN - Er wordt in Hoorn gewerkt aan een boot van afvalplastic. Het is een remake van een zeventiende eeuwse boot, maar dan met balken van plastic, zoals Glorixflessen en shampooflessen. Iedereen die maar wil is uitgenodigd om mee te bouwen en die vele handen hebben de klus bijna geklaard.

"Al het afvalplastic zoals Glorixflessen, shampooflessen en melkpakken, dat zit hier allemaal in", zegt Edwin trots over de boot. De bouw startte in november vorig jaar. NH Nieuws volgt Liesbeth en Edwin sindsdien in de serie PlasTIK. Kijk hieronder naar aflevering 6, waarin je meer te weten komt over bouw en de historie van zo'n zeventiende eeuwse boot.

Het is de missie van Edwin en Liesbeth ter Velde uit Hoorn. Zij hebben het roer compleet omgegooid. Weggooien is zonde, vinden zij. Je kunt afval juist ook als grondstof op allerlei manieren gebruiken. "Het gaat eigenlijk helemaal niet om die boot", vertelt Edwin. "Het gaat erom dat je actief bezig bent met de verduurzaming van onze maatschappij."

Op de scheepswerf bij de Schelphoek achter de Schellinkhouterdijk wordt gezaagd, gefreesd en gesjouwd met plastic balken. Het resultaat is een moderne versie van een zeventiende eeuwse werkboot. Alleen wijken ze iets af van de oorspronkelijke versie: dit exemplaar is gemaakt van afvalplastic.

Zo zijn in het Westfries Museum genoeg van dit soort werkboten te vinden. Je moet alleen wel goed kijken, aangezien ze in eerste instantie niet zo opvallen. "Ik heb dit schilderij misschien wel achthonderd keer gezien", vertelt Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum, over een schilderij van de haven van Hoorn in 1622. "Nu lette ik speciaal op de bijboten en tot mijn grote verrassing zag ik hoe veel er hier in de haven van Hoorn aan het varen zijn."

Volgens scheepshistoricus Gerald de Weerdt werden dit type boten in de Gouden Eeuw altijd op de vrachtschepen meegenomen tijdens handelsmissies. De vrachtschepen konden niet altijd aanmeren, dus gingen bemanning en voorraad met de werkboot naar het vaste land. De Weerdt: "Eigenlijk is het de meest populaire boot uit de Nederlandse geschiedenis, dus hij hoort eigenlijk in de Nederlandse historische canon thuis."

Duurzame handelsmissie

Ooit waren er duizenden werkboten, maar vandaag de dag zijn er volgens De Weerdt wereldwijd zo'n tien boten van dit type. Er is er echter maar eentje gemaakt van afvalplastic. Edwin en Liesbeth ter Velde gaan hem dan ook gebruiken voor een speciale handelsmissie: op 11 en 12 augustus varen ze naar Amsterdam met duurzame producten aan boord. De boot moet symbool staan voor een circulaire economie.

Daarnaast moet dit slechts de eerste van velen zijn. Als het aan Ter Velde ligt vinden we straks veel meer van deze boten in de haven van Hoorn. Er is dus nog lang niet uitgebouwd op de Schelphoek. Sterker nog, het grootste project moet nog komen. Uiteindelijk is het plan om met een groot Fluytschip over de wereldzeeën te varen.