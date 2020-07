Mary loopt alternatieve Vierdaasge: "Normaal zijn er duizenden mensen"

HAARLEM - H et zou voor de Haarlemse Mary Hoogenes deze week de tiende keer zijn dat ze de Nijmeegse Vierdaagse zou lopen. Vanwege corona gaat het wereldberoemde wandelevenement niet door en daarom liep zij, in haar wandelkloffie, deze week de alternatieve Vierdaagse in en rond Haarlem.

Ze moet voor voorbijgangers een bijzondere verschijning zijn geweest in haar opvallende rok en felgekleurde shirt: “Deze rok heb ik zelf voor de vierdaagse gemaakt en draag ik altijd op de laatste dag. Het shirt hoort bij de British Dutch Walking Fellowship, dat is een internationale wandelvereniging uit Engeland. Ik sta daar ingeschreven. Wanneer ik de Vierdaagse loop, zorgen zij bijvoorbeeld voor een plek op de Vierdaagse-camping, eten en EHBO.”

Geen duizenden mensen

Het was voor Mary nu wel even wennen om alleen te lopen: “Normaal loop je met duizenden mensen om je heen en word je de hele route gedragen – helemaal de laatste meters op de Via Gladiola. Nu moest ik iedere dag alleen lopen en eindig ik op de Gladiolenlaan in Bennebroek."

Gelukkig was er wel een keer een auto die enthousiast toeterde. Dat was waarschijnlijk de enige fan die ik had deze week.” Als Mary er even doorheen zat, zette ze muziek op. “Tja, muziek helpt je soms door moeilijk momenten heen.” Als je denkt dat ze rustige muziek op zette dan heb je het mis: “Ik luister echt van alles, nu staat er bijvoorbeeld Metallica op, daar kan je aardig op wegstampen.”

1,3 miljoen kilometer

De alternatieve Nijmeegse Vierdaagse was een initiatief van de KWBN. Volgens de Koninklijke Wandel Bond Nederland hebben wandelaars in binnen- en buitenland ruim 1.3 miljoen kilometer gelopen. Er deden 20.373 lopers mee en zij krijgen allemaal een speciaal ontworpen medaille. De jongste deelnemers was 6 jaar oud en de oudste 93 jaar.