Fors meer huizen te koop in Hoorn; prijzen blijven hoog

HOORN - In het tweede kwartaal van dit jaar zijn in Hoorn fors meer huizen te koop gezet. Dat blijkt uit de kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten van Kuijs Reinder Kakes Makelaars & Adviseurs, partner in Dynamis. De prijzen voor een koopwoning blijven ondertussen nog steeds stijgen.

In april werd bijvoorbeeld een derde meer woningen aangeboden dan in dezelfde maand in 2019. Volgens de onderzoekers is de oorzaak de coronacrisis. Hierdoor haalden veel woningeigenaren de verkoop van hun huis naar voren.

Meer huizen verkocht

Het leidde ook tot meer woningverkopen, een stijging van bijna twintig procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019. In totaal werden 350 huizen verkocht. De laatste keer dat zoveel woningen van eigenaar wisselden was in 2017.

Prijzen blijven stijgen

Ondanks het hogere aanbod is de krapte op de Hoornse woningmarkt nog steeds enorm. Want tegenover een aanbod van nog geen 200 woningen staan 7.000 geregistreerde woningzoekers op de woningaanbod website Funda. En die krapte zorgt ervoor dat ook de prijzen blijven stijgen. Zo is de prijs per vierkante meter in Hoorn twaalf procent hoger dan een jaar geleden.