Zaanstad gaat controleren op 1,5 meter in de horeca: "Het virus is niet met vakantie"

ZAANSTAD - De politie gaat strenger optreden richting bezoekers van de horeca in Zaanstad en waar nodig boetes uitdelen. Horecaondernemers, de gemeente Zaanstad en de politie hebben deze week in een overleg hun zorg uitgesproken over de mate waarin bezoekers van de horeca zich houden aan de coronamaatregelen. "Om ons heen horen en zien we dat het aantal besmettingen toeneemt. Het virus is helaas niet met vakantie. Het is daarom essentieel dat bezoekers zich houden aan de anderhalve maatregel", zegt burgemeester Jan Hamming.