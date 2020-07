Vandaag geen Olympische Spelen, maar roeiers Holland Acht trainen keihard door

AMSTERDAM - Bij veel mensen stond het met grote letters in de agenda: vandaag zouden de Olympische Spelen van start gaan in Tokyo. Maar de coronacrisis zette daar een flinke streep door. Voor de roeiers van de Holland Acht was dat even slikken: “Dit zouden mijn laatste Spelen worden en daarna wilde ik stoppen. De motivatie was even ver te zoeken,” vertelt de Amsterdamse roeier Mechiel Versluis.

In plaats van de zomerse temperaturen in Tokyo, trainden de roeiers van de Holland Acht vandaag in de Nederlandse regen. Simon van Dorp zou dit jaar voor het eerst naar de Olympische Spelen gaan en vertelt dat hij even goed baalde toen hij hoorde dat het dit jaar niet doorgaat. ‘’Het was voor mij wel echt een klap. Het is toch iets waar je lang naartoe aan het werken bent.”

Het extra jaar heeft volgens de Amsterdamse roeiers ook een voordeel. Versluis: “We hebben een aantal jonge jongens die zich nu verder kunnen ontwikkelen. Dat geldt ook voor ons als ploeg. Extra tijd kan natuurlijk nooit kwaad.” Van Dorp is het daarmee eens: "Omdat ik nog niet zoveel ervaring heb, is een jaar extra in de boot ook gewoon goed. Dus wat dat betreft is het helemaal niet erg."