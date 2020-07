Jeugdinternationals Ünüvar en Rensch liggen tot 2023 vast in Amsterdam

Ünüvar werd op 13 juni 2003 geboren in Zaandam. De speler doorliep vanaf 2011 de jeugdopleiding van Ajax en maakte op 20 januari 2020 zijn debuut in de bekerwedstrijd Ajax – SV Spakenburg (7-0). In dat duel, wat tot dusver zijn enige optreden voor Ajax 1 was, wist de jeugdinternational direct een doelpunt te maken. Hij speelde afgelopen seizoen tien wedstrijden voor Jong Ajax waarin hij een doelpunt maakte.

Contractverlenging Rensch

Rensch is op 18 januari 2003 geboren in Lelystad en speelt sinds 2016 in de jeugdopleiding van Ajax. De jeugdinternational kwam het afgelopen seizoen uit voor Ajax O19. Zowel in de Youth League met Ajax als op het WK voor spelers onder 17 jaar met Oranje was hij afgelopen jaar een vaste waarde. De jongeling heeft zijn debuut voor Jong Ajax nog niet gemaakt.