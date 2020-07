AZ begint eredivisie definitief tegen FC Utrecht

ZEIST - De KNVB heeft het conceptprogramma voor de eredivisie en eerste divisie definitief gemaakt. Het nieuwe voetbalseizoen in de eredivisie begint dus op zaterdag 12 september met de wedstrijd FC Utrecht - AZ. Er wordt om 16.30 uur afgetrapt in De Galgenwaard, een nieuwe aanvangstijd op de zaterdag.

Ajax gaat een dag later op bezoek bij Sparta Rotterdam op Het Kasteel. De Amsterdammers trappen vanaf 14.30 uur af.

Eerste divisie

De eerste speelronde in de eerste divisie is ook ongewijzigd. Die competitie begint al op vrijdagavond 28 augustus met twee wedstrijden om 18.45 en 21.00 uur. Op zondag staat de vissersderby op het menu: Telstar tegen FC Volendam. In Velsen-Zuid is de aftrap om 12.15 uur. Jong AZ speelt op zaterdag 29 augustus tegen NAC Breda (21.00 uur) en Jong Ajax komt op zondag thuis in actie tegen Roda JC (14.30 uur).