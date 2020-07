Traoré traint alweer mee bij Jong Ajax, eerste elftal begint volgende week

Voorbereiding Ajax 1

Het eerste begint dus volgende week aan de voorbereiding. De Amsterdammers spelen volgende maand tegen RKC Waalwijk en FC Utrecht.

Ajax gaat van 15 tot en met 22 augustus op trainingskamp in het Oostenrijkse Bramberg am Wildkogel. In Oostenrijk staat een oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg op het programma.