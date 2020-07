Brits orgel dat tal van Alkmaarse kinderen 'redde' na 75 jaar terug in Engeland

ALKMAAR - Vlak na de Tweede Wereldoorlog heerste er flinke honger in grote delen van Nederland. Inwoners van de Britse plaats Bath besloten in actie te komen door geld op te halen met orgel voor met name hongerige kinderen van zusterstad Alkmaar. Na 75 jaar is het orgel weer terug in de Britse stad voor een renovatie. En dat was flink nodig.