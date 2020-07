GGD's schalen op door toename coronatesten: "We nemen gemiddeld 1200 tests per dag af"

NOORD-HOLLAND - Het aantal coronatesten in de provincie is afgelopen week, net zoals in heel Nederland, behoorlijk toegenomen. Tot nu toe kan iedereen nog binnen 24 tot 48 uur getest worden. Om dit te kunnen blijven garanderen schalen meerdere GGD's hun testcapaciteit op. Het wachten op resultaten duurt soms wel langer.

Dit blijkt uit een rondvraag van NH Nieuws bij de GGD's van onze provincie. Overal neemt het aantal testaanvragen de afgelopen weken toe. Hierdoor moeten een aantal GGD's hun capaciteit vergroten. Dit betekent meer personeel op de testlocaties en soms langere openingstijden van de teststraten.

De GGD's melden dat testuitslagen van de testen nog allemaal binnen 48 uur bekend zijn. Het kan soms alleen langer dan die 48 uur duren voordat mensen die uitslagen te horen krijgen, blijkt uit een rondvraag van NH Nieuws. Een verslaggever van NH Nieuws liet zich afgelopen week testen en moest zo'n 55 uur wachten. Dat het soms langer duurt voordat de testuitslag gemeld wordt, komt door de drukte bij het landelijke nummer.

Goed teken

De toename van het aantal testen zien de GGD's als een goed teken. GGD GHOR, de overkoepelende organisatie van GGD's, roept iedereen juist op om te blijven komen. "Blijf komen, ook met milde klachten die passen bij het coronavirus! Alleen samen, krijgen we corona onder controle."

Bekijk hieronder hoe het in jouw regio ervoor staat met de testcapaciteit van de GGD:

Kennemerland

GGD Kennemerland ziet een toename in het aantal testen, daarom is de GGD nu aan het opschalen. Zo is de teststraat nu ook op zondag open en zijn de openingstijden verruimd; de testlocaties zijn nu open van 9.30 tot 17.30 uur. Tot nu toe kon iedereen nog binnen 24 uur na het bellen getest worden. Ook zegt GGD Kennemerland dat de uitslag van de coronatest nog steeds binnen 48 uur bekend is.

De GGD Kennemerland zei eerder deze week geen extra maatregelen te nemen na een uitbraak van corona in Hillegom, dat net in Zuid-Holland ligt. Daarom is er veel contact met de GGD Hollands Midden, waar ze ook een toename in testen zien: "Sinds vorige week zien we een toename in het aantal testaanvragen. De afgelopen weken waren er ongeveer 300 à 400 testen per dag. Sinds vorige week zijn dat er 600 à 700. Afgelopen maandag hadden we 935 testen", laat een woordvoerder weten aan NH Nieuws.

Amsterdam-Amstelland

Hetzelfde geldt voor de GGD Amsterdam-Amstelland. In de teststraten werden deze week gemiddeld 1200 test per dag afgenomen. Toen in juni met het testen werd gestart, lag dit aantal op 700 tests per dag. "Het aantal mensen dat zich laat testen loopt op, maar dat is juist een goed teken", zegt de woordvoerder van de GGD Amsterdam-Amstelland.

"We zijn op dit moment continu aan het opschalen in de teststraat en in ons lab, dat betekent dat we meer personeel inzetten." Mensen die zich willen laten testen kunnen nog steeds binnen een dag terecht. Al hangt dat nog wel af van het moment waarop ze bellen. "Aan het eind van de middag kunnen we niet garanderen dat iemand de dag erna al terecht kan."

Zaanstreek-Waterland

In de Zaanstreek is het aantal testen de afgelopen drie weken ook toegenomen. De eerste week van juli lieten 1248 mensen zich testen, afgelopen week waren dat er 1783. GGD Zaanstreek-Waterland laat in een reactie aan NH Nieuws weten dat er op dit moment nog 'voldoende personeel is om aan de ambities te voldoen om binnen 24 uur na een telefoontje te kunnen testen: vandaag bellen is vandaag of morgen getest.'

De GGD neemt wel maatregelen om dit te kunnen blijven garanderen: "We zijn nu wel mensen aan het werven om aan de steeds toenemende vraag te kunnen blijven voldoen."

Gooi- en Vechtstreek

GGD Gooi- en Vechtstreek meldde dat het de laatste dagen drukker is in de coronateststraat. Hierdoor is het mogelijk dat mensen 'tijdelijk mogelijk wat verder moeten reizen of langer wachten voor een test'. Het aantal besmettingen in 't Gooi is nog niet toegenomen.

Hollands Noorden

GGD Hollands Noorden laat weten dat er tot half juli gemiddeld 245 testen per dag werden afgenomen. Sinds 14 juli is dit aantal gestegen naar 358 testen per dag. Opschalen is nog niet nodig: "We hebben nog voldoende capaciteit om iedereen te testen", laat een woordvoerder weten.

Gisteren liet voorzitter van de Veiligheidsregio, Piet Bruinooge, al aan NH Nieuws weten dat de drukte in de teststraten van Alkmaar en Zwaag hem wel zorgen baart. "Er worden ook meer positief getest. Voldoende om ons zorgen te maken", aldus Bruinooge.