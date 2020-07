Amateurvoetballer Van Oers verricht KNVB-beker loting: "Er waren geen warme ballen"

ZEIST - Martijn van Oers beleefde donderdag een unieke ervaring. De amateurvoetballer van DWOW uit Wieringerwerf mocht de loting van de eerste ronde van de KNVB-beker op de campus in Zeist verrichten. Van Oers werd uitgenodigd in Zeist, omdat zijn club de laagst geklasseerde deelnemer was. "In het begin was ik redelijk gespannen, maar het was erg leuk om meegemaakt te hebben", geeft Van Oers toe.

Martijn van Oers

DWOW werd door Van Oers gekoppeld aan hoofdklasser Buitenpost. "De uitkomst is ideaal. Het is altijd leuk als je zo'n grote pot thuis speelt. Ik hoop dat er veel publiek kan komen, maar dan moet het wel kunnen qua maatregelen." "De kans dat we winnen, is natuurlijk erg klein", vervolgt Van Oers. "Zij hebben het vorig jaar niet zo goed gedaan in de hoofdklasse en zijn als laatste geëindigd. Je weet het maar nooit, misschien zijn er wel goede spelers vertrokken. Het zou ideaal zijn als we op ons B-veldje kunnen spelen. Het is voor hogere clubs altijd anders dan op kunstgras."

Jongensdroom Voor de voetballer uit Wieringerwerf kwam een jongensdroom donderdag uit. "Ik kwam aan bij de KNVB-campus in Zeist. Die is megagroot, dus ik wist eerst niet waar ik moest zijn. Uiteindelijk ben ik goed opgevangen en kreeg ik een korte uitleg wat ik precies moest doen." Volgens Van Oers waren er geen 'warme ballen'. "Ik maakte van tevoren wel de grap of we de DWOW-bal niet in de vriezer konden leggen. Ze konden er gelukkig ook om lachen."

Zijn teamgenoten gunnen Van Oers de aandacht. "Die vinden het wel mooi hoor. Het zijn geen jaloerse gasten, ze jutten mij juist op. Ik kreeg na de uitzending allemaal appjes: 'Lekker hoor. We kunnen de voorbereiding wel inkorten'. Dus ze zaten al lekker te geinen." De wedstrijd tegen Buitenpost wordt gespeeld op 29 augustus.