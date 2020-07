In hoger beroep maanden cel geëist tegen mannen die lijk verplaatsten naar recreatiegebied

ALKMAAR - In het hoger beroep dat twee mannen aanspanden tegen de hoogte van hun straf voor het verplaatsen van een lijk, is 6 en 4 maanden celstraf geëist. De verdachten uit Alkmaar en Heerhugowaard werden in 2018 veroordeeld tot respectievelijk 90 dagen en 10 dagen cel en een taakstraf van 60 uur.