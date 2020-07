Nog 2300 vluchten maken 'teveel' herrie op Schiphol

Op Schiphol landen er nog jaarlijks 2300 lawaaiige vliegtuigen die eigenlijk geweerd hadden moeten worden. Twee jaar geleden had het kabinet de Tweede Kamer toegezegd dat in totaal 2500 vliegtuigen die in de categorie van luidruchtigste toestellen vallen, vanaf dit jaar niet meer welkom op Schiphol zouden zijn. De niet nagekomen afspraak hoort bij het grote actieplan 'Slim en Duurzaam', met als doel de CO2-uitstoot en overlast op en rond Schiphol terug te dringen.

NH Nieuws/Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Het type vliegtuigen dat eigenlijk geweerd zou moeten worden, zijn gebouwd tussen 1977 en 2006. De herriebakken zijn voornamelijk vrachttoestellen, zoals de Airbus A300-600. De A300 is het eerste type vliegtuig dat ruim 50 jaar geleden uit de Airbus-fabriek rolde. In het 'Slim en Duurzaam'-actieplan, dat is opgesteld door twintig transportorganisaties, waaronder Schiphol en KLM, en kennisinstellingen, was vastgesteld dat de gebruikers van de grootste vervuilers en herrieschoppers hogere havengelden voor hun kiezen zouden krijgen. Wie duurzamere, stillere vliegtuigen naar Schiphol inzet, wordt beloond met korting. Niet meer welkom Vooruitlopend op het plan wilden de Tweede Kamerfracties van D66 en ChristenUnie dat minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de meest overlastgevende toestellen zou laten weren. Van Nieuwenhuizen zegde toe dat die vliegtuigen in 2020 niet meer welkom zouden zijn. In een tussentijds verslag van het actieplan met de stand van zaken uit juni van dit jaar, meldt Schiphol dat circa 2300 vluchten met een dergelijke toestellen worden uitgevoerd, een half procent van alle starts en landingen die op de luchthaven worden gemaakt.

D66-Kamerlid Jan Paternotte is er niet blij mee. "Slecht nieuws!", zegt Paternotte tegen NH Nieuws. "Ze betalen wel veel meer, maar Van Nieuwenhuizen had gezegd dat ze deze herriebakken zou gaan verbieden. Dat kán immers!" Opvallend aan het tussentijds verslag is dat Schiphol aangeeft dat er juist wel invulling is gegeven aan de motie van Paternotte, 'inzake het ontmoedigen van de komst van de meest lawaaiige vliegtuigen'. (Tekst gaat verder onder de foto)

De Taxibot op Schiphol - NH Nieuws/Doron Sajet

In het verslag gaat Schiphol verder nog in op de behaalde duurzaamheidsplannen, zoals de proef met een sleepwagen die vliegtuigen tot aan de startbaan brengt. De hybride wagen zorgt ervoor dat de motoren tijdens het taxiën uit kunnen blijven. De besturing van de sleepwagen wordt vanuit de cockpit door de gezagvoerder gedaan. Op het platform van Schiphol worden door diesel aangedreven walstroomapparaten vervangen door elektrische varianten. Ook steeds meer passagiersbussen worden elektrisch. Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland werken aan nieuwe vertrek- en naderingsroutes die de overlast moeten beperken. Daarbij wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van duurzamen brandstof.