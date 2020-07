KLM discrimineerde vrouwelijke passagier aan boord van vliegtuig

SCHIPHOL - KLM heeft ten onrechte een vrouwelijke passagier op een andere stoel gezet op een vlucht naar Schiphol nadat ultraorthodoxe joden weigerden naast haar te zitten. Haar man, SP-Kamerlid Ronald van Raak, was naar het College voor de Rechten van de Mens gestapt om verhaal te halen. Het College oordeelde dat KLM een ‘verboden onderscheid’ heeft gemaakt op grond van geslacht, meldt het Kamerlid.

KLM heeft een ‘verboden onderscheid’ heeft gemaakt op grond van geslacht, ‘door geen zorg te dragen voor een discriminatievrije omgeving’, schrijft Van Raak nu over de uitspraak.

Maar Van Raak liet het er niet bij zitten. Volgens de parlementariër had de KLM-bemanning de op geslacht discriminerende passagiers moeten laten inbinden. Het College voor de Rechten van de Mens gaf Van Raak gelijk en oordeelt dat de maatschappij voortaan niet meer het slachtoffer van de discriminatie, maar de dader moet aanspreken.

Het incident waarover Van Raak een column schreef, vond vorig jaar plaats op een vlucht van New York naar Amsterdam. De groep orthodoxe joden wilde na het instappen op New York's JFK Airport niet naast Van Raak's vrouw zitten. "De mannen weigerden plaats te nemen, waardoor de vlucht werd vertraagd en de sfeer grimmig werd", aldus Van Raak. Samen met zijn vrouw werd uiteindelijk gekozen om de cjoodse man zijn zin te geven en te verplaatsen.

Meer nieuws over Schiphol

📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol

💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]