Brand in duinen Bergen aan Zee: halve hectare bebost gebied afgebrand

BERGEN AAN ZEE - In de duinen van Bergen aan Zee, ter hoogte van de Verspyckweg, heeft vannacht een flinke brand gewoed. Door de vele bebossing was blussen een lastige klus. Het zou ongeveer gaan om een halve hectare grond dat is afgebrand. Er raakte niemand gewond.

Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

De brandweer is van 00.00 tot 02.30 bezig geweest. Dat laat de Veiligheidsregio weten via Twitter. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie doet onderzoek. Tekst gaat door onder de video.

Brand in duingebied Bergen aan Zee - Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

De eerste melding kwam binnen rond 23.00 uur, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio tegen NH Radio. "Diegene zag vanuit de hoogte dat er een brand was." Er waren meerdere eenheden ingezet om de brand te blussen. Een getuige zegt dat het gaat om enkele honderden vierkante meters. De gemeente heeft inmiddels laten weten dat het gaat om een 'forse' brand. Onder de tweet meer foto's.

Op de foto's is de zien dat er flink wat stukken bebost duingebied zijn zwartgeblakerd.

Rond 00.00 rukte de brandweer uit

De brand was bij de Verspyckweg

Er moest lang worden nageblust

Er kwamen meerdere eenheden op de brand af

De brandhaard was ter hoogte van de Verspyckweg. Dat is een fietspad dat loopt van de parkeerplaats tot de T-splitsing met de Schoorlse Zeeweg. De brand was aan de beboste kant bij Bergen aan Zee.