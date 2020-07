Straatruzie mogelijk aanleiding voor schietpartij in Amsterdam-West, politie zoekt getuigen

AMSTERDAM - De politie heeft het vermoeden dat een ruzie de aanleiding is geweest voor de schietpartij gisteravond in Amsterdam-West . Rond 20.00 uur opende een nog onbekende man het vuur op een andere man in de Balboastraat op de hoek van de Vespuccistraat.

"Er is meerdere keren geschoten, daarbij is iemand in zijn been geraakt, die is naar het ziekenhuis overgebracht, we zijn op zoek naar een of meerdere verdachten", zegt Lex van Liebergen van de politie Amsterdam.

De eigenaresse van de rotishop in de straat had klanten in de zaak en was zelf achter bezig toen ze opeens schoten hoorde. "Medewerkers begonnen allemaal te schreeuwen, kom naar binnen, er waren ook nog drie klanten bij, ze schrokken zo erg dat ze op de vloer zijn gaan liggen."