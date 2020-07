Naarders halen afval uit water tijdens vuilnisvaart: "Grachten liggen steeds voller"

Vooral de laatste tijd stapelt het zwerfafval in de vesting van Naarden zich steeds sneller op. Waar dat vuil precies vandaan komt? "Dat zou ik zo snel niet durven zeggen. Het is natuurlijk wel drukker op het water, vooral jongeren trekken er met hun bootje op uit. Dan gaat er wel eens wat vuil overboord, maar ik wel zeker niet alleen de jongeren de schuld geven", vertelt Ed.

Ed vaart als schipper van de Vestingvaart vaak over de vestinggrachten en komt vaak afval tegen in het water. "We doen met regelmaat een opruimronde met onze schippers. Nu zijn we met een grotere groep op pad. Het was een idee dat spontaan ontstond toen er geklaagd werd over het afval. Vele handen maken licht werk, zullen we maar zeggen."

Bewustwording

Door ook met jongeren op pad te gaan, hoopt Ed dat de 'vuilnisvaart' ook helpt bij de bewustwording. "We hopen echt dat iedereen ziet hoeveel vuilnis er ligt en dat ze er van schrikken. Dat moet er voor zorgen dat de grachten schoon blijven."

NH Gooi ging gisteren mee met de 'vuilnisvaart' en prikte wat afval mee: