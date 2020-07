Overboord geslagen man IJsselmeer nog niet gevonden, politie neemt zoekactie over

De man viel om 14.15 uur door onbekende reden van een zeiljacht dat op dat moment in de buurt van Breezanddijk voer. De Kustwacht heeft vervolgens vier uur lang naar de drenkeling gezocht. Behalve op het water rond Breezanddijk werd er ook vanuit een helikopter en een vliegtuig naar de man gezocht. Ook meerdere KNRM-teams speurden het wateroppervlak af.

"We proberen ook nog een sonarboot meet te laten zoeken", vertelde een woordvoerder van de kustwacht eerder aan NH Nieuws. Of dat inmiddels is gebeurd is niet bekend.