Nog veel stoelen leeg in KLM-toestellen

SCHIPHOL - Het aantal vluchten en passagiers van KLM ligt nog ver onder het niveau van voor de coronacrisis. Ondanks dat het aanbod van bestemmingen in oktober alweer bijna hetzelfde zal zijn als in dezelfde periode vorig jaar, krijgt KLM de vliegtuigen nog lang niet allemaal vol. Bovendien mag KLM op een derde van de intercontinentale vluchten nog helemaal geen passagiers meenemen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het aanbod van Europese bestemmingen zal in oktober op 91 uitkomen, slechts één minder dan in 2019. Het aantal intercontinentale bestemmingen stijgt tot en met oktober iets minder hard: 61 in oktober. In dezelfde maand vorig jaar was er een keuze uit 69 bestemmingen buiten Europa.

Europa

Binnen Europa wordt normaal gesproken meerdere keren per dag op een bestemming gevlogen. Maar vanwege reisrestricties en de beperkte vraag naar vliegtickets, wordt er minder gevlogen en blijven meer stoelen leeg. In augustus gaat het om zo’n 10.000 vluchten, in september 13.500 en in oktober meer dan 11.000. In 2019 waren dat er respectievelijk meer dan 19.000, 18.800 en 14.700.

Intercontinentaal

Buiten Europa mag KLM nog niet naar alle bestemmingen van het netwerk met passagiers vliegen. Daarvoor in de plaats worden de vliegtuigen voorlopig gevuld met vracht. In sommige gevallen zelfs op de stoelen. Zodra lokale reisregels dat toelaten, zullen er ook weer passagiers op deze vluchten worden vervoerd, meldt KLM. Het aantal vluchten loopt ook hier achter: rond de 2.000 in augustus en september en iets meer dan 1.800 in oktober. Vorig jaar waren dat er respectievelijk zo’n 3.300, 3.200 en bijna 2.600.

Saoedi-Arabië

KLM zegt het aantal bestemmingen te hebben uitgebreid om klanten een zo breed mogelijk aanbod te kunnen geven. De maatschappij heeft drie nieuwe bestemmingen toegevoegd: Cork (Ierland), Southampton (VK) en Riyad in Saoedi-Arabië.