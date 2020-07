Op blind date met een schilderij: "Je ziet steeds meer dingen door het verhaal"

HOORN - Op een blind date met een historisch figuur van enkele honderden jaren oud. Het kan nu in het Westfries Museum. "Echt heel cool", vertelt Jikkemien Kuypers, Geschiedenisleraar van het jaar 2018 die de primeur had.

Het idee ontstond toen het museum nog gesloten was tijdens de corona lockdown. "We wilden iets waarbij je kunst veilig één op één op 1,5 meter kon bekijken. En toen kwam kunstenares Eline Janssens, die hier ook exposeert, met dit idee", vertelt museumdirecteur Ad Geerdink.

Jikkemien Kuypers is onder de indruk van de blind date. "Heel cool. Het is heel intiem. Je kijkt naar je blind date en er wordt een verhaal verteld. Je hebt het idee dat je in een cocon zit. Het verveelt niet. Je bent echt twaalf minuten naar een schilderij aan het kijken, en je ziet steeds meer dingetjes door het verhaal."

We kijken gemiddeld 12 seconden naar schilderij

Uit onderzoek blijkt dat mensen gemiddeld twaalf seconden naar een schilderij kijken. En dan mis je best veel, zo blijkt tijdens de date. "Je gaat zo steeds beter kijken, en ziet ook meer dingen op een schilderij", legt de geschiedenisleraar uit. De museumdirecteur vult aan: "Het zal je verrassen hoeveel informatie een dergelijk portret bevat."

Wie is de blind date?

Met wie ze op date was wil Kuypers niet kwijt. Geerdink wil wel een tipje van de sluier oplichten. "Het is een jonge man, die ook op zoek was naar een relatie. Het is geen doorsnee jonge man. En dat heeft te maken met dat hij niet in Nederland is geboren. Meer vertel ik niet, anders geef ik teveel weg."

En ook al zou je het wel weten. De volgende keer kan je date zomaar weer iemand anders zijn. Bezoekers kunnen vanaf nu een afspraak reserveren.