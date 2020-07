Scheuren in muren vergallen Danny's woonplezier: "Al een half jaar in deze shit"

IJMUIDEN - Danny de Groot en zijn gezin hebben lange tijd zorgeloos in de IJmuidense Mercuriusstraat gewoond. Ze wonen er nog steeds, maar zorgeloos is het al lang niet meer. Sinds er een half jaar geleden scheuren in het plafond zijn ontstaan en ramen zijn gebarsten, wordt hun woonplezier stevig vergald.

"Ik woon hier tien jaar en heb het in die tijd helemaal opgeknapt", zegt Danny. "Ik heb daar hard voor gewerkt. Het is pijnlijk te zien dat er dan barsten in de muren komen. Ik vrees ook dat het gevaarlijk is. Met twee kleine kinderen in huis is dat een vervelend gevoel."

Woonwijk

Danny heeft het sterke vermoeden dat de scheuren het gevolg zijn van zwaar vrachtverkeer in de buurt. Vlak achter hem zijn recent twee appartementencomplexen gebouwd. Hoewel er volgens hem inrijverbod voor vrachtverkeer gold, reden de vrachtwagens af en aan en passeerden daarbij steeds zijn hoekhuis. Danny geeft toe dat hij sterker had gestaan als hij meteen aan de bel had gestrokken, maar hij zegt verrast te zijn geweest door de start van de bouw. "Daar heb ik helemaal geen bericht over ontvangen."