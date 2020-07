HILVERSUM - Wietse Bakker runt al vijf jaar tuinderij LandinZicht op het randje van Hilversum waar mensen elke week zelf groenten komen oogsten. "Dit is een van de oplossingen om nieuwe landbouw te genereren", vertelt hij. En het liefst zou hij in de toekomst zo'n zes of zeven van dit soort tuinen in 't Gooi zien.

"Ik denk dat wij beter voor onze aarde moeten gaan zorgen. Als niemand iets doet, je kunt wel blijven praten maar vervolgens moet er ook iemand zijn die een keertje een schep pakt en gaat graven", zo legt hij zijn motivatie uit. Na 35 jaar grafisch ontwerper te zijn geweest, gooide Wietse Bakker z'n leven helemaal om. Toen zijn dochter een opleiding moest kiezen, ging hij samen met haar kijken bij een landbouwschool. Zij vond het niets, maar hij raakte zo enthousiast dat hij de opleiding is gaan doen. En met succes, want zijn tuinderij loopt als een trein. Metafoor "Iedereen snapt een tuin. Je komt met een zaadje aanlopen, stopt dat in de grond. Je geeft het wat water en dan ga je daar tegen praten, enzo", zegt hij lachend. Hij vindt een tuin een metafoor van het leven. En vooral het menselijke aspect trekt hem aan. Dat iedereen een eigen manier heeft om naar een tuin te kijken. De een vindt het leuk om er te zijn en de ander wil juist leren en zelf een tuin beginnen.

Hilversummer Wietse wil overal 'zelfoogsttuinen': "Dit is nieuwe landbouw" - NH Nieuws

Zelf oogsten Op de tuinderij kun je zelf groenten komen oogsten. Mensen betalen aan het begin van het jaar 320 euro en daarvoor komen ze 34 keer plukken. Dat begint eind april met groente uit de kas. Vervolgens wordt de sprong gemaakt naar eten uit de volle grond, maar dat is altijd even spannend of het op tijd klaar is. "Die sprong die je dan maakt is het moeilijkst. Dan denken we altijd, hebben we wel genoeg sla, andijvie. Het is nog koud en het komt niet op gang." Uiteindelijk komt de tuin in een periode dat het loopt en nu hebben ze alles.

Quote "Aardappels bijvoorbeeld, daar wordt iedereen zo gelukkig van. Dat is een soort schatzoeken" wietse bakker

Zoals alles in het leven, zijn sommige dingen leuker dan andere. "Schorseneer is bijvoorbeeld een enorm werk, dus dan zie je dat mensen dat minder waarderen. En dan begrijp ik ook waarom het een 'vergeten groente' is geworden", vertelt de tuinman lachend. "Het is een klerewerk om het eruit te krijgen. Maar aardappels bijvoorbeeld, daar wordt iedereen zo gelukkig van. Dat is een soort schatzoeken", zegt hij. Dat vindt Wietse geweldig, dus hij zorgt er elk jaar voor dat er een veld met aardappels ligt. Droom Hij droomt ervan dat er in de toekomst veel meer van dit soort tuinen komen. "Kleinschalige tuinen met een hoge productie met mensen die direct hun groenten halen uit hun eigen tuin", zegt hij. De tuinman zou graag willen dat hij elke laag van de bevolking kan aanspreken met zijn idee, maar dat blijkt in de praktijk heel lastig. Concurreren met de supermarkt kan niet en mensen vinden een zelfoogstaandeel te duur. "Maar dat is het helemaal niet. Deze groente zijn voedzamer dan van de supermarkt en uiteindelijk beter voor je", zo besluit hij.