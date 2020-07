Gooise GGD roept op: blijf je aan de coronaregels houden

BUSSUM - Houd afstand van elkaar en vermijd drukke plekken: de Gooise GGD doet een extra oproep om de coronaregels te blijven naleven. Het is te merken dat de aandacht voor de regels de laatste tijd weer verslapt.

Dat de aandacht voor de regels verslapt is niet per se een Goois probleem, veel Nederlanders gaan de laatste tijd makkelijker om met de regels die verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen. Het gevolg is dat landelijk het aantal coronabesmettingen weer toeneemt.

De Gooise GGD vraagt inwoners de regels netjes te blijven naleven. Dat betekent: afstand houden, drukke plekke vermijden, vaak handen wassen en niezen en hoesten in de elleboog. "Alleen samen krijgen we corona onder controle", zegt GGD-directeur René Stumpel in een video aan inwoners.

Gooise besmettingen nemen nog niet toe

Hoewel er landelijk weer steeds meer coronabesmettingen zijn, blijkt dat in 't Gooi overigens nog wel mee te vallen. De afgelopen week kwamen er zestien nieuwe coronabesmettingen bij. Volgens de GGD valt dat wel mee en past dat goed in het beeld van het afnemende aantal coronabesmettingen in 't Gooi.

Wel laten steeds meer mensen zich testen op het coronavirus. Vooral de laatste dagen heeft de coronateststraat in Bussum het drukker. De GGD noemt dat 'een goede zaak' en denkt dat dat komt doordat mensen zeker willen weten dat ze niet besmet zijn voordat ze op vakantie gaan.