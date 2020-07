Musea Noordkop kruipen door oog van de coronanaald: "Broekriem flink aangehaald"

NOORDKOP - Musea in de kop van Noord-Holland weten zich goed te redden in de coronatijd. Dat blijkt uit een belronde van NH Nieuws. Vooral de inzet van vrijwilligers houdt bij kleine musea de kosten laag, en toeristen weten de toonzalen weer goed te vinden. "Wij zitten zitten weer op het niveau van vorig jaar. Hoger zelfs", jubelt Fort Kijkduin in Den Helder.

"We hebben de broekriem flink aan moeten halen en van directe nood is gelukkig geen sprake," vertelt Lincy Passenier van het Marinemuseum in Den Helder. "We hanteren nog steeds een reserveringssysteem en het is met 350 bezoekers bijna dagelijks uitverkocht. Natuurlijk is dat lager dan normaal, maar we willen geen rijen voor de deur. Als het goed gaat proberen we heel rustig aan meer bezoekers toe te laten."

De kleine musea in de regio zijn maar heel beperkt open. Zo is het museum Oud Anna Paulowna alleen op zondagen geopend en is het museum Eenigenburg de hele zomer gesloten. "We vallen gelukkig niet om," vertelt Maaike Wijnberg van Eenigenburgh. "Eén van de coronamaatregelen is dat er geen 70-plussers werken. Nou dat is zo'n beetje ons hele bestand. Bovendien, met toezicht erbij kunnen er eigenlijk geen bezoekers meer in."

Reserves

"Normaal hebben we met de Folkloredagen zo'n 200 bezoekers. Nu zijn het er zo'n 20," laat Anton Wouters weten van museum Vreeburg in Schagen. Om de kosten te drukken is het museum alleen op donderdag open. "Ik maak me nu nog geen zorgen, maar als het zo blijft zie ik het somber in. We zullen dan onze reserves moeten aanspreken voor het onderhoud van de collectie. Dat doen we liever niet."

Museum Fort Kijkduin en het Atlantikwall Centrum draaien als nooit tevoren, aldus voorzitter André Koning. "Deze maand zitten we op hetzelfde niveau als vorig jaar of zelfs meer bezoekers. Een geluk is dat we een vergoeding hebben gekregen voor de personeelskosten. We hebben misschien één riskante dag gehad met drukte, maar we volgen een speciale route dus afstand houden is goed te doen."