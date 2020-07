Rust, ruimte en kleinschaligheid: verknocht aan de boerencamping

CASTRICUM - Het is goed toeven op de boerencamping. Dat merken ze al jaren bij boerencamping De Kei in Castricum. Naast de trouwe gasten die er al meer dan tien jaar komen, zijn er ook nieuwelingen te vinden die door corona vakantie in eigen land vieren. Ruimte en kleinschaligheid zijn volgens de branchevereniging van boerenaccomodaties voor hen de redenen reden om voor de boerderij te kiezen.

Carla Res, die sinds 1997 met haar familie het boerenbedrijf mét camping runt, heeft nooit te klagen in juli en augustus. Er zijn dertig plaatsen, en 'het gaat best', zegt ze. "Voller dan vol kan niet."

De boerencamping is zeker voor gezinnen met kleine kinderen een feest, want je mag er helpen melken, kalfjes aaien, maar ook volwassenen en tieners vinden er hun rust en vermaak. De goede locatie van De Kei helpt. Het strand is 20 minuten fietsen verwijderd.

Vekabo

De Vereniging Kampeerboeren (Vekabo) ziet dat de kleine boerencampings en -accomodaties het goed doen deze zomer. "Meer ruimte en minder drukte biedt veiligheid in deze coronatijd", licht Ellen Kok-Hendriks van de Vekabo toe.

"En we zien dat onze leden veel andere soorten gasten krijgen dit jaar. Kampeerders, maar ook jongeren die anders naar Griekenland of Spanje gingen. We zijn erg benieuwd of die volgend jaar weer voor ons kiezen."

'Hopen op goed naseizoen'

Dat de kleine campings nu goed boeren, maakt de verliezen van het voorseizoen echter niet goed. "Je kan een plek maar een keer verhuren, en vol is vol. We hopen daarom op een goed naseizoen."

De Vekabo heeft gemeenten aangeschreven met een verzoek tot verruiming van de regels voor kleine campings en accomodaties. Hierdoor is compensatie van de verliezen door corona mogelijk. "We denken aan een langere openstelling dan oktober of extra staanplaatsen voor bijvoorbeeld campers. Het is aan de campingbazen zelf of ze dat willen."