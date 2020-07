Extra maatregelen Amsterdam, verkoopverbod alcohol op Wallen en meer handhavers op pleinen

Mensen die een bezoek aan de stad overwegen - of dat nu dagjesmensen zijn of buitenlandse bezoekers - worden via social media opgeroepen om niet op vrijdag of in het weekend te komen. De campagne wordt ook in het Engels en Duits gevoerd. Toeristen die zich al in de stad bevinden worden via hun social media gevraagd om drukke plekken te vermijden en zich te houden aan de coronamaatregelen.

Nieuw aan de maatregelen is het verkoopverbod van alcohol op de Wallen. Dat verbod is alleen voor winkels en geldt op donderdag tot en met zaterdag iedere dag van 16:00 uur tot 3:00 uur. Op zondag is dat verbod er van 16:00 uur tot middernacht. Cafés en andere horecagelegenheden op de Wallen mogen wel alcohol verkopen.

"Een nieuwe lock down is het laatste wat we willen"

"We nemen deze maatregelen omdat we verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van bewoners en bezoekers", zegt Halsema. Ze doet een dringend verzoek aan alle bezoekers en Amsterdammers om zich te houden aan de coronaregels. "Alleen met elkaar kunnen we nieuwe uitbraken van het virus voorkomen. Een nieuwe lock down is het laatste wat we willen."

Geen uitbreiding mondkapjesplicht

Opvallend aan de nieuwe maatregelen is dat de door winkeliers en MKB Amsterdam gevraagde mondkapjesplicht in bijvoorbeeld de Kalverstraat, niet ingesteld wordt. In Nieuwsuur zei de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb dat hij en zijn Amsterdamse ambtsgenoot graag zien dat het kabinet komt met een uitbreiding van de mondkapjesplicht. In de nieuwe maatregelen staat niets over die plicht, wel geeft Halsema aan dat ze na het weekend opnieuw met winkeliers in gesprek gaat.

Deze week werd bekend dat het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland flink aan het toenemen is. Ook in Amsterdam is die toename zichtbaar. Twee dagen terug waarschuwde de GGD nog voor een tweede coronagolf in Amsterdam. "Vorige week zaten we nog gemiddeld op vijf besmettingen per dag, maar nu zitten we op twintig besmettingen per dag", zei Anja Schreijer, hoofd bestrijding infectieziekten van de GGD Amsterdam tegen AT5. "Ik hoop dat dit een alarmsignaal is en dat mensen een wake-up call krijgen."

