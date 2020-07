Grote zorgen over harddrugsproductie in de polder: "Veiligheid is in gevaar"

NOORD-HOLLAND - Over het toenemende aantal harddrugslaboratoria zijn grote zorgen bij statenlid Eric Smaling van de SP. Hij wil duidelijkheid van het provinciebestuur. "Er schuilt een ramp in deze ontwikkelingen, zoals intimidatie van omwonenden, ontploffingsgevaar en witwassen."

Dit staat in een brief van zijn fractie aan de provincie. Hij vraagt zich af of de veiligheidregio's in Noord-Holland 'voldoende toegerust en capabel zijn om dergelijke beschreven, ernstige problematiek aan te kunnen pakken'. Vorige week publiceerde NH Nieuws een verhaal over deze provincie als strategische plek voor criminelen voor de productie van harddrugs. Er worden steeds meer mdma, crystal meth, xtc-drugslabs opgerold. De havens, grote buitengebieden, drugsstad Amsterdam en Schiphol spelen daar een belangrijke rol in.

Quote 'Wordt er informatie uitgewisseld met harddrugs-ervaringsdeskundige Noord-Brabant?' STatenlid van de SP Eric Smaling

Een verontrustende ontwikkeling, aldus Smaling. Hij zet grote vraagtekens bij de vraag of gemeenten en politiekorpsen capabel zijn om dit probleem op te lossen. "Dit vergt een gezamelijke aanpak", schrijft hij. Ook wil hij weten of er informatie wordt uitgewisseld met bijvoorbeeld Noord-Brabant, omdat die provincie langdurige ervaring heeft met de aanpak van harddrugsproductie. Ramp Het statenlid noemt de Commissaris van de Koning verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de provincie. En ook het coördineren van hulpdiensten mocht er een ramp plaatsvinden die meerdere gemeenten treft, een scenario dat bij de toename van productie van harddrugs reëel is. Naast de eerder genoemde risico's, ziet hij ook grote gevolgen voor het milieu. Tot slot wil Smaling weten of de Commissaris van de Koning van plan is om dit probleem te coördineren, hoe en per wanneer. Tekst gaat door onder de foto.

Drugslab Westzaan - Dit is een opgerold XTC-drugslab in Westzaan op 1 juli / Politie

Het provinciebestuur heeft normaal gesproken vier wekende tijd om vragen van een fractie te beantwoorden; dit zou betekenen voor 17 augustus. Mogelijk duurt dit langer door het zomerreces. MDMA in regio Alkmaar Een complete MDMA-productielijn werd vorige maand opgerold in Amstelveen, Akersloot en Heiloo. Buren van het gevaarlijke drugslab in een garagebox op een industrieterreintje daar denken te weten wie er achter deze drugsproductie zit. "Ze zijn vissers, we kregen zelfs vis van ze", aldus een man tegen NH Nieuws. Erwin Sintenie van Politie Noord-Holland vertelt in onderstaande video ook waar die stijging van het aantal drugslabs vandaan lijkt te komen.

Er komen steeds meer harddrugslabs in Noord-Holland - Gevaarlijk drugslab opgerold in Heiloo. Floris van der Woude en Maaike Polder / NH Nieuws