Carla spot tweede roze sprinkhaan van het jaar: na Waterleidingduinen nu bij Molenplas

HAARLEM - Carla Eekels deed vanmiddag een bijzondere ontdekking in het parkje bij de Haarlemse Molenplas. Ze spotte een roze sprinkhaan. En hoewel die zeer zeldzaam zijn, is het voor Carla al de tweede dit jaar.

Ze was eigenlijk op zoek naar bloemen om te fotograferen, toen haar man Freek plotseling een roze insect in het groen zag zitten, schrijft Carla op Facebook. "Ik wist meteen dat het een sprinkhaan was", zegt Carla tegen NH Nieuws. "Want ik heb hem al eens eerder gefotografeerd, in de Amsterdamse Waterleidingduinen."

Roze sprinkhanen zijn zeldzaam. Zo zeldzaam dat de kans dat je er een tegenkomt kleiner is dan de kans dat je de loterij wint, zei professor Marcel Dicke hoogleraar entomologie eerder tegen NH Nieuws. En dan te bedenken dat het voor Carla al de tweede in drie maanden is.