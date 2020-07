Terpstra mikt op Ronde van Vlaanderen: "Het is realistisch om dat doel te stellen"

Terpstra kwam op 16 juni zwaar ten val tijdens een trainingsrit om het Markermeer toen hij uitweek voor overstekende ganzen. Hij liep daarbij een klaplong, gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen, een scheurtje in zijn onderrug en een hersenschudding op. Hij werd per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. "Ik heb alles meegekregen, tot ik onder narcose werd gebracht", kijkt Terpstra terug in gesprek met De Telegraaf.

"Ik zat in volle hartslag toen ik op dat rotsblok knalde. Meteen werd mijn zuurstoftoevoer gehalveerd, dat kwam natuurlijk door die klaplong."

Laatste tien procent het lastigste

De wielrenner die in 2014 Parijs-Roubaix won en in 2018 de Ronde van Vlaanderen zegt dat het alweer beter met hem gaat en dat hij ook al op de fiets traint. "Het is een lang proces en ik realiseer me dat het nu goed gaat, maar weet ook dat de laatste tien procent het lastigste zijn."