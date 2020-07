Twee jaar cel voor per ongeluk doodschieten jeugdvriend (26) bij opname videoclip

AMSTERDAM - Frank Y. (22) is veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie voor het doodschieten van zijn 26-jarige jeugdvriend Richard Cordova op 27 januari in Zuidoost. Richard werd per ongeluk doodgeschoten tijdens het maken van een videoclip. Het OM had vier jaar geëist, maar dat werden er dus twee minder.

Het incident gebeurde in een studentenwoning in de flat Daalwijk. Richard was daar met drie vrienden bezig met het maken van een videoclip. Tijdens het draaien van die opnames ging het helemaal mis. Toen Y. het wapen op de camera richtte en de trekker overhaalde, vuurde hij ook daadwerkelijk een kogel af. De 26-jarige Richard, die de opnames filmde en regisseerde, werd geraakt en overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. Ook een 23-jarige man en een 16-jarig meisje werden aangehouden, maar al vrij snel weer vrijgelaten. Hun betrokkenheid was gering.

Alcohol en drugs

Y. gebruikte tijdens het opnemen van de clip alcohol en drugs, meldde het OM eerder. Ook had de verdachte een eigen vuurwapen en patronen mee voor in de videoclip. Hoe hij aan het wapen kwam wilde hij niet zeggen. Wel gaf hij aan dat hij er geen instructies bij had gekregen.