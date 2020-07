Weinig bollenpellende scholieren in Egmond: "Liever in de horeca of supermarkt"

EGMOND AAN DEN HOEF - Het meest oldskool vakantiebaantje voor scholieren is toch wel 'bollen pellen', maar in Egmond zijn er nog maar weinig jongeren te vinden die dat willen doen. Bollenboeren in de duinrand vertrouwen al jaren op Oost-Europese pellers, omdat de animo onder de lokale jeugd er niet meer is.

Waar de bollenboeren in de Noordkop en West-Friesland niets te klagen hebben over het aantal scholieren dat aan de slag wil, merkt bollenboer Thomas Pepping uit Egmond aan den Hoef dat in zijn regio er weinig enthousiasme is bij de jongeren.

Pepping heeft op dit moment slechts twee tieners aan het werk. Cas Zomerdijk (15) vindt het mooi werk: "Mijn vrienden werken in de horeca. Vieze handen vinden ze niks."

"Er is hier zat ander werk te vinden", redeneert bollenboer Pepping. "Egmond is een vakantiedorp, dus er is veel werk in horeca. Maar ook in de supermarkt. Als ze hier werken verdienen ze meer geld, maar het maakt ze tegenwoordig niet zo veel meer uit, denk ik."

De rest van de ongeveer tweeëntwintig bollenpellers komt uit Oost-Europa. Wél heeft Pepping er een speciale peller tussen zitten: zijn 61-jarige buurvrouw Marja Schuijt komt elke zomer een aantal weken werken: "Ik vind het heerlijk. Lekker stom, zitten en pellen."