Terugblik Zesdaagse van Amsterdam: 'Sport, entertainment en thuisgevoel'

AMSTERDAM - NH Sport blikte zondag in de radio-uitzending terug op de Zesdaagse van Amsterdam. Voor Danny Stam was de editie van 2008 een speciale. Samen met maatje Robert Slippens won hij de zesdaagse, nadat laatsgenoemde twee jaar daarvoor hard ten val was gekomen en moest vechten voor zijn leven.

"Daar zat wel wat emotionele waarde in ja", blikt Stam terug. "Robert had een heel zwaar ongeluk gehad in 2006. Op een gegeven moment heb je dan twijfels of je nog wel samen op niveau komt. Of dat er een scheiding gaat komen. Als je dan uiteindelijk met veel harde trainingsarbeid weer de Zesdaagse naar je toe kan trekken, dat was wel heel mooi."

"We hadden toentertijd zelfs de sleutel. Als we de baan op wilden, draaiden we de deur open en gingen we trainen"

Het geheim van Slippens/Stam was duidelijk. "Zowel sportief als privé klikt het gewoon heel goed. We hebben nog steeds veel contact. Als je het sportief bekijkt: Robert was de super explosieve renner en ik was een beetje meer de tacticus en de ausdauer. Toentertijd in de zesdaagses was dat een super combinatie."

Sleutel van de baan

Stam is recordhouder in Amsterdam met vier overwinningen (2003, 2004, 2006, 2008). "Amsterdam was natuurlijk een van onze thuisbaantjes. Daar trainden wij altijd en we hadden toentertijd zelfs de sleutel. Als we de baan op wilden, draaiden we de deur open en gingen we trainen. We waren daar ook altijd gemotiveerd om het maximale eruit te halen."

In 2016 was de laatste editie van de Zesdaagse van Amsterdam vanwege het gebrek aan geldschieters. "Ik vind het wel zonde dat het nu niet meer is", zegt de Hensbroeker. "Als je ziet hoeveel mensen daar altijd plezier aan hadden, ook de renners, dan denk ik dat het wel een gemis op de kalender is. De Zesdaagse van Amsterdam in drie woorden? Sport, entertainment en thuisgevoel."