Kinderhut in Zwaag wordt vandaag afgebroken: "Vijf man handhaving voelt intimiderend"

ZWAAG - De zelfgebouwde hut waar de kinderen aan De Waterkers in Zwaag met veel plezier in speelden, wordt vandaag definitief verwijderd door de gemeente Hoorn, inclusief handhaving. Dit tot schrik van de bewoners. De hut zou eigenlijk vorige week vrijdag al met de grond gelijk worden gemaakt, maar de verantwoordelijk wethouder Simon Broersma gaf de kinderen nog een extra week speelplezier.

De buurt heeft zich dan ook neergelegd bij het feit dat de hut verwijderd wordt, maar de manier waarop wekte verbazing. Buurvrouw Ilona Foks vertelt hoe het er aan toe ging. "Er kwam een grote vrachtwagen met een grijparm die de hut weg kwam halen, maar daarnaast liep er ook vijf man handhaving mee. Het is voor de kinderen al geen leuke ervaring en wij vonden het erg intimiderend dat zij erbij waren."

De buurt had gehoopt dat de hut voor een positieve nasleep zou zorgen, want tijdens het vorige bezoek van de wethouder aan de hut, viel de verkeerssituatie rond de speeltuin de wethouder op. "Voorheen was hier geen doorgaand verkeer, maar tegenwoordig rijden hier auto's en scooters soms met hoge snelheid langs de speeltuin, vertelt Dave Swier. "De wethouder wil kijken of hij hierin iets kan betekenen."

Tekst loopt door onder de foto's