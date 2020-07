Mogelijkheid van tweede lockdown maakt ondernemers nerveus: "Angst en beven"

De voorzitter en tevens kapper leeft mee met ondernemers in de gemeente. Hij is bang dat sommigen door de lockdown-periode niet zullen overleven. Maanden na de uitbraak wordt duidelijk hoezeer de bedrijven zijn geraakt. Daarnaast wordt de hang naar het leven van voor de crisis ook steeds groter, zegt Ben. "Je ziet dat het begrip afneemt. Er was begrip voor die eerste lockdown."



Hij snapt dan ook goed dat sommige ondernemers geen zin hebben om te sluiten terwijl elders grote groepen mensen bij elkaar komen, dat is in zijn ogen tegenstrijdig. "Is de oorzaak dat mensen de regels aan de laars lappen en er een zooitje van maken en daardoor ondernemers benadelen, dan zal die bereidheid om daarin mee te gaan veel kleiner zijn."