Bewoners Haarlems hofje betrapten de bronsdief, maar beeld 'Samen op Weg' is verdwenen

HAARLEM - Mogelijk is de politie een stap dichterbij de arrestatie van de bronsdief, of mogelijk dieven, die de regio Haarlem de afgelopen dagen teisteren. Inmiddels zijn vier beelden van hun sokkels getrokken. Bij de laatste diefstal, in het Haarlemse hofje 'Codde en Van Beresteyn', hebben bewoners 's nachts een dief betrapt en een signalement aan de politie kunnen doorgeven.

Toch konden ze niet voorkomen dat hun geliefde beeld 'Samen op Weg' van kunstenares Guusje Hamelynck van de sokkel verdween. "We zagen de volgende ochtend pas dat het beeld verdwenen was", aldus een bewoonster van het hofje, gelegen naast de Kathedrale Basiliek St. Bavo.

Het hofje is 's nachts afgesloten, maar toch wist de bronsdief de binnentuin in te sluipen en het beeld te stelen. "Het zijn vijf losse beeldjes van mensen die achter elkaar aan lopen", aldus bewoonster Charlotte Schreuder. De bewoners kregen het beeld in 2006 cadeau, zo is ook op de plaquette te lezen. "We zijn een open gemeenschap met achttien bewoners. Je bent altijd op je eigen manier op weg, maar ook gezamenlijk en daarom paste het beeld goed bij het hofje."

De dief dacht onopgemerkt te werk te gaan in het holst van de nacht, maar dat is niet gelukt. Verschillende bewoners zijn wakker geworden en hebben een signalement aan de politie kunnen doorgeven. "Eén van de bewoners heeft ook het rollende geluid van de wieltjes van een trolley gehoord." De politie kwam 's nachts nog langs, maar toen was de dief al gevlogen. Ook de dag erna zijn agenten nog onderzoek komen doen in het hofje.

Boos

"Je wordt boos, omdat mensen zich bemoeien met dingen die ze niet aangaan en hun handen niet thuis kunnen houden", aldus Charlotte Schreuder. Een buurvrouw zegt dat ze ook een beetje met de dief te doen heeft, aangezien die blijkbaar zo krap bij kas zit dat hij een paar euro's met gestolen brons moet verdienen. Een kilo brons levert zo'n drie á vier euro op.

Biddende priesters

Het pittoreske Haarlemse hofje wordt regelmatig bezocht door toeristen of andere nieuwsgierigen. Zo lopen er woensdag drie Franse priesters rond, die op bezoek waren in de naastgelegen kathedraal. Ze horen van de diefstal. "Het is ongelooflijk dat mensen hier binnen komen lopen en dingen stelen. Stelen is een zonde, hij moet het beeld gauw terugbrengen", aldus een priester uit het Franse Normandië.

De bewoonsters leiden de priesters vervolgens nog even rond door het hofje en dan gaan de drie, middenin het hofje, met elkaar in gebed. Wie weet helpt een hogere macht wel een handje in de strijd tegen de bronsdiefstallen.