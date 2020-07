Vanaf dit weekend weer naar de film in IJmuiden: bedrag is bijna binnen

IJMUIDEN - Het kan bijna niet meer missen. Vanaf zaterdag aanstaande is de Stadsschouwburg Velsen in IJmuiden ook een filmtheater. Vanmiddag was er nog 1.500 euro nodig. Maar gezien de snelheid en het enthousiasme waarmee de inwoners van Velsen de crowdfundactie hebben gesteund, kan het niet anders of het doel wordt bereikt.

NH Nieuws/Fred Segaar

"En ook als het totaal benodigde bedrag van 80.000 euro onverhoopt niet wordt gehaald, waar we niet van uitgaan, zetten we het door: zaterdag wordt het doek onthuld en de eerste film vertoond", zegt de vastberaden zakelijk directeur Manon Koers. Na de nog geheime openingsmatinee voor mensen die nauw betrokken zijn geweest bij de actie, wordt de klassieker Back to the Future vertoond. Opgetogen Net als Koers is artistiek directeur Jacob Bron opgetogen over het resultaat, een resultaat waarin hij al die tijd is blijven geloven. Dat is goed te zien als hij liefdevol naar de gloednieuwe filmprojector kijkt. tekst gaat verder onder de video

Film in de schouwburg - NH Nieuws

Dat er films kunnen worden vertoond in de Stadsschouwburg Velsen is belangrijk voor de toekomst van het theater, die door de coronacrisis onzeker is geworden. Door de succesvolle crowdfundcampagne heeft het theater daar weer vertrouwen in. "De combinatie theater en film maakt het aanbod breder en we kunnen met de centen die we aan de film hopen te verdienen ook het theateraanbod breder maken en houden." tekst gaat verder onder video

Stadsscouwburg met films - NH Nieuws

De inwoners van Velsen heeft de portemonnee getrokken en blijkt dus te hechten aan de toekomst van de schouwburg. Ook zijn de inwoners blij dat er weer films worden vertoond in hun stad. "Dit is heel goed voor de breedte van de cultuur, op deze manier heb je voor ieder wat wils."

Reacties - NH Nieuws