Handhavers in Haarlem en Zandvoort weer aan het werk na twee weken quarantaine

HAARLEM - De zes handhavers van de gemeenten Haarlem en Zandvoort die twee weken in thuisquarantaine zijn gegaan nadat één van hen besmet bleek te zijn met het coronavirus, zijn weer aan het werk.

"De handhavers werken allemaal samen, dus moesten we het zekere voor het onzekere nemen en daarom zijn ze allemaal in thuisquarantaine gegaan", zo laat een woordvoerder van de gemeente Haarlem aan NH Nieuws weten.

De overige vijf handhavers zijn ook getest, maar ze bleken het virus niet bij zich te dragen. Sinds dinsdag zijn ze allemaal weer aan het werk.

Met het wegvallen van zes handhavers gedurende twee weken, is er wat geschoven met diensten en zijn er een paar boa's geleend van omliggende gemeenten. "Dat is gebruikelijk in zo'n situatie." De bezetting bleef daarmee op volle sterkte.