Vrijwilligers blazen 'marktbus' Spanbroek nieuw leven in

Tot afgelopen jaar reed er iedere dinsdag een busje door de Weere, Aartswoud en Hoogwoud naar Spanbroek: mensen die die naar de markt wilden, konden instappen en meerijden. Zeker in kleine dorpen is dat onmisbaar, vindt Wiebo Beenen. "De ouderen in de omgeving gaven aan graag met de bus naar de markt te gaan om een boodschapje te doen. Zij missen dat gewoon. Niet omdat die markt nou zo'n bezienswaardigheid is, maar het is een uitje en een praatje: op de markt kom je elkaar tegen."

Met een andere vrijwilliger is Wiebo een fondsenwerving gestart. Inmiddels hebben ze een bus aangeschaft met ruimte voor acht personen en een rolstoel. De bus wordt bestuurd door vrijwilligers van De Gabberweek, een vrijwilligersorganisatie die in de gemeente Opmeer allerlei actviteiten organiseert.

De marktbus start op 28 juli en rijdt 's ochtends twee keer langs verschillende vaste opstapplaatsen. De bus komt om 10.00 uur en om 11.30 uur aan in Spanbroek. "De mensen hebben dan anderhalf uur om hun rondje te doen en dan rijden we weer terug." Passagiers moeten zich van tevoren wel even aanmelden. Dat kan door te bellen naar 0226-355095.

Vertrouwen

De initiatiefnemer is blij dat dit gerealiseerd kan worden, al moet de toekomst uitwijzen of er nog voldoende vraag is naar de marktbus. "We starten natuurlijk in een hele ongunstige tijd. Het kan zijn dat mensen best nog wel een drempel ervaren om de markt op te zoeken of in de bus te stappen." Om de veiligheid te waarborgen krijgen passagiers voor het opstapgeld behalve een ritje naar de markt ook een mondkapje.

De eerste twee weken is het ritje gratis, daarna kost het vier euro, inclusief een muntje voor een kopje koffie. "We hopen het zo toch een beetje aantrekkelijk te maken en mensen over de drempel te trekken: kom lekker mee en doe je rondje op de markt."

De trotse Wiebo Beenen met zijn 'marktbus'