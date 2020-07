Geen bedrijven maar woningbouw in Opmeer: bewoner start handtekeningenactie

OPMEER - Het tekort aan woningen is overal in West-Friesland een dringend probleem. Ook in Opmeer kunnen mensen nauwelijks aan een geschikt huis komen. Daar wil inwoner Timo van Putten iets aan doen: daarom startte hij een handtekeningenactie om het bestemmingsplan van Veken 2, nu een toekomstig bedrijventerrein, te wijzigen.

Gijs Koelemeijer

Het tekort aan woningen in Opmeer is schrijnend, vindt Timo. "Er zijn nauwelijks meer betaalbare starterswoningen te vinden. De huren worden alleen maar hoger en een hypotheek die hoog genoeg is, kun je nauwelijks krijgen." Hij snapt daarom niet dat de gemeente heeft besloten om 'Veken 2' een bedrijventerein te maken. "Op de bedrijventerreinen die er al zijn, zie je alleen maar een heleboel leegstand. Bedrijven willen niet in Opmeer zitten, dat ligt niet centraal genoeg. De mensen in Opmeer willen woningbouw. En daar moet de gemeente naar luisteren."

Quote "Iemand moet iets doen. Zo wil ik aan de gemeente laten zien waar mensen behoefte aan hebben" Timo van putten - startte petitie voor woningbouw in opmeer

Een stuk meer Het bedrijventerrein is naar zijn mening bovendien de enige plek waar woningbouw in Opmeer een optie is. "Deze grond is al van de gemeente. Verder is er alleen agrarisch land, waarvoor je boeren zou moeten uitkopen. Dat is een veel moeilijker proces." Hij wil de gemeente daarom laten zien dat er geen draagvlak is voor hun plan. "Iemand moet iets doen", vindt hij. Op dit moment hebben 104 mensen de petitie ondertekend. Timo hoopt dat dat er nog een stuk meer gaan worden. "104 mensen is natuurlijk nog maar een klein deel van het totaal aantal inwoners van Opmeer. Ik wil de petitie zeker nog een paar weken laten staan, zodat uiteindelijk het grootste deel van de bevolking tekent. Zo wil ik aan de gemeente laten zien waar mensen behoefte aan hebben. Ik hoop dat dat hen beweegt hier iets mee te doen."