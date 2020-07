Twee Enkhuizer attracties genomineerd voor 'Leukste uitje van Noord-Holland'

In totaal zijn er dertien attracties in de race voor de titel 'Leukste uitje van Noord-Holland 2021'. De top top 13 is samengesteld door een vakjury. Zij hebben de uitjes beoordeeld op prijs/kwaliteit, sfeer, aanbod, toegankelijkheid voor het hele gezin, klantvriendelijkheid en de beschikbare faciliteiten. Nu de voorselectie bekend is, is het aan de bezoekers om voor een winnaar te zorgen door te stemmen op hun favoriet uitje.

Andere kanshebbers

Naast het Zuiderzeemuseum en Sprookjeswonderland zijn ook genomineerd: het Scheepvaartmuseum, This is Holland, Linnaeushof, Ecomare, Nederlands instituut voor Beeld en Geluid, Eye Amsterdam, Landgoed Hoenderdaal, Amsterdamse School museum Het Schip, Micropia, Funmania Aalsmeer en Speelpark Oud Valkeveen. Vorig jaar werd Landgoed Hoenderdaal gekozen tot 'Leukste uitje van Noord-Holland 2020'.