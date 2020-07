Portretgalerij met alle vogels uit IJmuiden: "De mooiste was het goudhaantje"

IJMUIDEN - "Er zijn tijden geweest dat ik meer op de Zuidpier van IJmuiden lag dan in mijn eigen bed." Voor zijn hobby heeft natuurfotograaf Jelle van der Helm heel wat over. Maar dan heb je ook wat. Samen met zo'n zestig andere fotograferende liefhebbers heeft Jelle een fotoboek gemaakt met daarin alle vogels die te zien zijn vanaf de Zuidpier. Van kokmeeuw tot jan-van-gent .

Het fotoboek, dat Vogels van de Pier heet, maakt geen onderscheid tussen zeldzame vogels en hele bijzondere: ze staan er allemaal in en allemaal subliem gefotografeerd. "Het was een enorme klus om alle ingestuurde foto's te beoordelen en er per soort de beste uit te pikken", zegt Jelle. We staan, hoe kan het ook anders, aan het begin van de Zuidpier waar het water op de grote blokken klotst. "Gelukkig vind ik zelf toch altijd wel gelegenheid om er zelf ook op uit te trekken met de camera."

Jelle en zijn collega's liggen soms uren te wachten op het geschikte moment om af te drukken. "Voor die bruine meeuw met zijn bek open, een kleine jager is dat, heb ik een flink stuk pier al tijgerend op mijn buik afgelegd om ongezien in de buurt te komen. Deze keer met succes; een prachtige foto waarop het dier in een bijzondere pose is vastgelegd. Maar het gebeurt vaak zat dat je denkt dat je er bijna bent na uren de koude wind te hebben getrotseerd, en vlak voordat je wilt afdrukken rent er een hond langs je heen en vliegt de vogel op. Dat kan dus ook."

Uitgeput

Soms krijg je mooie foto's van zeer zeldzame vogels. Maar er staan ook hele bijzondere foto's in van op zich niet zo heel zeldzame vogels. Vaak zit er aan een foto een bijzonder verhaal vast. "De mooise foto voor mij is die van een goudhaantje. Dat is een heel klein vogeltje zo groot als een lucifersdoodsje. Het is het kleinste vogeltje van Europa en weegt krap zes gram. Zes gram! Dat diertje kwam helemaal uit Engeland overgevlogen en land vlak voor mijn voeten op de pier en valt compleet uitgeput meteen in slaap. Daar waren we dan samen op de pier. Ik had zo enorm te doen met dat diertje. Dat vergeet ik nooit meer."