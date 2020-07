Arbeidsinspectie doet onderzoek naar werk op met asbest bezaaide Muider groenstrook

De berg asbest op de groenstrook zorgde ervoor dat projectontwikkelaar KNSF Vastgoed op de vingers werd getikt door de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek. Het asbest op het terrein moet zo snel mogelijk worden weggehaald.

Arbeidsinspectie neemt poolshoogte

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid springt nu ook bovenop de kwestie. Nadat NH Nieuws maandag berichtte over de onveilige werkomstandigheden op het terrein, hebben inspecteurs gisteren poolshoogte genomen. "We hebben inderdaad geconstateerd dat er mogelijk asbest op het terrein ligt", vertelt woordvoerder Paul van der Burg van de arbeidsinspectie.

Ook de arbeidsinspectie zag gisteren dat er wordt gewerkt op het met asbest bezaaide terrein. Of de inspecteurs ook hebben gezien dat er onbeschermd gewerkt werd, is niet bekend. Toch vindt de inspectie de situatie ernstig genoeg om verder onderzoek te doen. "We gaan verder onderzoek doen en onder meer contact opnemen met de Omgevingsdienst, de gemeente en de werkmaatschappij die daar gisteren aan het werk was", aldus Van der Burg. Volgens hem gaat het om een soort vooronderzoek. "Welke stappen we verder ondernemen, kan ik nu echt nog niet zeggen."

Het tot vorige week vrij toegankelijke terrein is ondertussen, op aandringen van de gemeente en de Omgevingsdienst, afgezet met hekken.