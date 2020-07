Supporterscollectief niet blij met betaald voetbal op zaterdagmidddag

ALKMAAR - Voetballen op zaterdagmiddag in Nederland gebeurt alleen bij amateurclubs. Tot dit jaar, want in de eredivisie wordt er dit seizoen ook achttien keer afgetrapt op zaterdag om 16.30 uur. Daar is Supporterscollectief Nederland niet blij mee.

"Vooral de manier waarop dit is doorgevoerd. Zonder overleg en onderzoek. En dit is ook niet met supporters besproken", zegt Matthijs Keuning, voorzitter van zowel Supporterscollectief Nederland als Victoria Alkmaar (supportersvereniging AZ.) tegen NH Sport.

Zaterdagmiddag = amateurvoetbal

In Duitsland en Engeland zit het in de cultuur om op zaterdagmiddag te voetballen. "In Nederland niet", weet Keuning. "Hier is het meer een moment voor amateurvoetbal en om andere dingen te doen. Supporters hebben een seizoenkaart gekocht voor zaterdagavond en zondagmiddag, dus is het vreemd dat je dan de tijden gaat veranderen."

Na het seizoen volgt een evaluatie, waarna besloten wordt of het tijdstip gehandhaafd blijft in 2021/2022. Daarbij wordt het Supporterscollectief Nederland weer wel betrokken.

Toppers in januari

AZ speelt in januari binnen achttien dagen tegen PSV, Feyenoord en Ajax. "Hopelijk kun je dan meer supporters verwelkomen dan in september. Misschien kunnen we dan zelfs met volle stadions spelen. Die redenering snap ik, maar het sportieve is wat minder in belans. Maar het is een gek seizoen en het is even niet anders. Laten we er het beste van maken."

Volgende week gaan AZ en Victoria Alkmaar met elkaar in overleg over het toelaten van supporters en hoe dat er in de praktijk uit gaat zien.