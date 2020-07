Geen extra maatregelen in Linnaeushof na uitbraak Hillegom: "We houden het in de gaten"

De grootste speeltuin van Europa, de Linnaeushof in Bennebroek, ziet nog geen reden om extra maatregelen te nemen na de corona-uitbraak in het naastgelegen Hillegom. Volgens directeur Cok Milatz houden ze het nieuws wel goed in de gaten.

"Wij volgen alle ontwikkelingen die momenteel gaande zijn. We hebben ook personeel bij ons werken die uit Hillegom komen. Via een groepsapp hebben wij contact met hun over de stand van zaken", vertelt Milatz aan NH Nieuws.

Hillegom

Gisteren werd bekend dat er in de afgelopen twee weken 27 inwoners van Hillegom met het coronavirus zijn besmet. Een groot deel van die gevallen is te herleiden tot café De Kleine Beurs, waar op één avond meerdere mensen zijn geïnfecteerd. Vanwege deze corona-uitbraak zit regio Kennemerland dicht tegen een regionale lockdown aan.

Protocollen

Het park werkt nauw samen met Veiligheidsregio Kennemerland. Samen hebben ze een protocol samengesteld. Volgens Milatz is het afwachten: "We gaan het zien. Ik wil nog niet op de zaken vooruitlopen. Gelukkig is ons park grotendeels buiten en voor kinderen tot en met twaalf jaar oud." Ook wordt er beroep gedaan op de ouders om genoeg afstand te houden.

Het is momenteel bij de Linnaeushof alleen mogelijk online een ticket te kopen. Ook kunnen er maar een beperkt aantal bezoekers naar binnen. "We maken ons zorgen over wat er gebeurd in Hillegom, maar we gaan nog niets aanpassen. Als de besmettingen erger worden, dan zullen we weer rond de tafel met Veiligheidsregio Kennemerland gaan zitten", aldus Milatz.