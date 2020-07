Vrouw stiekem gefilmd in douche Bussumse sportschool, Hilversummer aangehouden

BUSSUM - Een man uit Hilversum is donderdagavond stiekem de vrouwenkleedkamer van een Bussumse sportschool binnengedrongen om daar een douchende vrouw te filmen. De vrouw heeft hem betrapt. Hij is door de politie aangehouden.

Toen de Hilversummer (22) werd betrapt verontschuldigde hij zich door te zeggen dat hij dacht dat zijn vriendin in het bewuste douche aan het douchen was. Later vertelde hij dat hij een paniekaanval had gehad.

De gefilmde vrouw ging op hoge poten, met slechts een handdoek om haar heen gewikkeld, naar de receptie van de sportschool. Daar drong ze er op aan om de politie te bellen.

Telefoon wordt onderzocht

De politie vond later op de telefoon van de man inderdaad beelden van de douchende vrouw. De Hilversummer is aangehouden en verhoord, maar mag het verdere onderzoek op vrije voeten afwachten. Zijn telefoon wordt wel verder onderzocht om te kijken of er mogelijk meer materiaal op te vinden is.