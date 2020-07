AZ trapt eredivisie af tegen FC Utrecht

ZEIST - De KNVB heeft woensdag het concept competitieprogramma bekendgemaakt. De eredivisie begint op zaterdag 12 september met een duel tussen FC Utrecht en AZ. De aftrap is op een nieuw tijdstip: 16.30 uur. De eerste toppers van het seizoen zijn pas in januari.

"Zo moeilijk als nu was het maken van een competitieprogramma nog nooit", zegt Jan Bluyssen, manager competitiezaken betaald voetbal bij de KNVB. "Er komen in Nederland steeds meer evenementen bij. Dit jaar hadden we 350 'belemmeringen', zoals wij dat noemen. Dan moet je denken aan marathons, carnaval, beurzen, sinterklaasintochten enzovoorts."

Ajax gaat in de eerste speelronde op bezoek bij Sparta Rotterdam. De regerend landskampioen trapt zondagmiddag 13 september af om 14.30 uur.

Telstar - FC Volendam

De eerste divisie begint al op vrijdagavond 28 augustus met twee wedstrijden om 18.45 en 21.00 uur. Op zondag staat direct de vissersderby op het menu: Telstar tegen FC Volendam. In Velsen-Zuid is de aftrap om 12.15 uur. Jong AZ speelt op zaterdag 29 augustus tegen NAC Breda (21.00 uur) en Jong Ajax komt op zondag thuis in actie tegen Roda JC (14.30 uur).

Toppers niet dit jaar

Elke club in de eredivisie en eerste divisie mocht aan de KNVB twee namen van clubs doorgeven waar ze zo laat mogelijk in het seizoen tegen willen voetballen. In de eredivisie zijn de toppers daardoor pas gepland in 2021. Op 10 januari staat Ajax-PSV op het programma. Een week later is de eerste Klassieker van het seizoen een feit: Ajax-Feyenoord.

AZ neemt het op woensdag 13 januari in Eindhoven op tegen PSV, op zondag 24 januari gaat AZ naar De Kuip voor een duel met Feyenoord en week later is Ajax de tegenstander in Alkmaar.

Spelen in ander stadion

De betaald voetbalclubs hebben afgesproken hun stadion aan een andere club beschikbaar te stellen als er vanwege het coronavirus in een bepaald gebied niet gevoetbald kan worden.