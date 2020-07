Inbrekers weer volop actief in West-Friesland na flinke daling door lockdown

In maart nam het aantal woningbraken ten opzichte van dezelfde periode in 2019 met 21 procent af. Maar vooral de daling in april (-88 procent) en mei (-82 procent) is enorm. In de rest van Noord-Holland is hetzelfde beeld te zien, al is de afname maar op weinig plekken zo spectaculair als in West-Friesland geweest.

Maar nadat de coronaregels versoepelden, en mensen dus ook minder vaak thuis waren, nam het aantal inbraken ook weer toe. In juni van dit jaar waren het er twintig, drie keer zoveel als in mei. "Nu zie je dat mensen langzaam weer op pad gaan. Daarbij speelt ook de zomervakantie een rol. In de zomer zie je jaarlijks een toename in de hoeveelheid inbraken", legt de politiewoordvoerder uit.

Ook de Dorpsraad in Andijk is de toename van de afgelopen tijd opgevallen. En dus roept de Dorpsraad mensen via onder meer social media op om te waarschuwen. "Het aantal woninginbraken bij ons is nog steeds laag, maar we willen mensen wel stimuleren om op te letten. Zeker in vakantietijd. We merken dat mensen in de zomer sneller hun ramen en deuren open laten staan of even weg gaan", vertelt voorzitter Gerrit van Keulen. "Ook zien we in Andijk nu een stijging van gestolen fietsen en buitenboordmotoren."

Buurtpreventiegroep

Ook beheert de Dorpsraad een buurtpreventieapp in Andijk. "We hebben inmiddels 750 leden, die foto's en video's van verdachte personen en situaties kunnen delen via de app. De groep heeft er zeker aan bijgedragen dat criminaliteit de afgelopen jaren is afgenomen in Andijk. In 2015 hadden we soms nog te maken met vijftig inbraken per kwartaal. Terwijl dat er nu nog drie zijn."

Wil je weten hoe het zit met het aantal inbraken in jouw gemeente? Kijk dan op onderstaande kaart.